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ВОЗ призвала делиться COVID-вакциной через COVAX, а не отдавать напрямую странам

Новина українською → Женева, Четверг 18 февраля 2021 21:52
ВОЗ призвала делиться COVID-вакциной через COVAX, а не отдавать напрямую странам Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отдавать вакцины от коронавируса для распределения через механизм COVAX. Вместо прямых поставок в другие государства.

Об этом заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус на брифинге.

Он отметил, что распределение вакцины через COVAX создаст баланс в вопросе распределения вакцины, чего нет, когда страны отдают партии соседним государствам или тем, с которыми у них хорошие отношения.

"Если распределение вакцины идет через COVAX, можно добиться баланс в этом, ведь это идет целевое пожертвование на пользу всем странам", - сказал Теодор.

Ранее в ВОЗ заявили, что версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.

Также в ВОЗ подчеркнули, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант. Но карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

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