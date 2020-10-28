В мире продолжает снижаться темп распространения коронавируса, - ВОЗ

Фото: девушка в маске (flickr.com)

За минувшие сутки в мире выявили 359 108 новых случаев заражения COVID-19 по всему миру. Такие цифры указывают на снижение темпов распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным Организации, 24 октября по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество инфицированных за сутки стало самым высоким с начала пандемии.

Однако с воскресенья число новых заражений в мире пошло на спад, и эта тенденция сохранилась и в понедельник. Таким образом, после субботнего антирекорда темп распространения COVID-19 продолжает снижаться.

Напомним, в Европе за последнюю неделю сильно возрос суточный показатель летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Добавим, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.