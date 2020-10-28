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У світі продовжує знижуватися темп поширення коронавірусу, - ВООЗ

Женева, Середа 28 жовтня 2020 15:21
У світі продовжує знижуватися темп поширення коронавірусу, - ВООЗ
Фото: дівчина в масці (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу у світі виявили 359 108 нових випадків зараження COVID-19 по всьому світу. Такі цифри вказують на зниження темпів поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними Організації, 24 жовтня по всьому світу зареєстрували 468 409 нових випадків зараження коронавірусом. Така кількість інфікованих за добу стало найвищим з початку пандемії.

Проте з неділі кількість нових заражень у світі пішла на спад, і ця тенденція збереглася і в понеділок. Таким чином, після суботнього антирекорду темп поширення COVID-19 продовжує знижуватися.

Нагадаємо, в Європі за останній тиждень сильно зріс добовий показник летальних випадків серед інфікованих коронавірусом. Щодобова кількість смертей збільшилася майже на 40% у порівнянні з попереднім тижнем.

Крім того, у ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Додамо, що у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.

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