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В мире насчитывают до 46 млн. рабов

Новости » Общество    20.10.2018 - 14:26
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В мире сейчас насчитывают от 27 до 45,8 млн. рабов

По условным оценкам в мире сейчас насчитывают от 27 до 45,8 млн. рабов. Об этом говорится в материалах к мероприятию Walk for Freedom, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, ежегодно 1,2 млн детей попадают в рабство. Существуют такие формы эксплуатации: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, вовлечение в уголовную деятельность, торговля органами, принудительное попрошайничество, дети-солдаты.

Также сообщается, что ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 млрд. долларов.

Отметим, глобальная ежегодная акция проходит по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который мировая общественность отмечает 18 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины за полгода 2018 года выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми. За шесть месяцев 2018 года правоохранители, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 членов организованных преступных групп, а также установили 63 участников этих групп.

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