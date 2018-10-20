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У світі нараховують до 46 млн. рабів

Новини » Суспільство    20.10.2018 - 14:26
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У світі зараз нараховують від 27 до 45,8 млн. рабів

За умовними оцінками у світі зараз нараховують від 27 до 45,8 млн. рабів. Про це йдеться у матеріалах до заходу Walk for Freedom, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, щорічно 1,2 млн дітей потрапляють до рабства. Існують такі форми експлуатації: примусова праця, сексуальна експлуатація, втягнення до кримінальноі діяльності, торгівля органами, примусове жебрацтво, діти-солдати.

Також, повідомляється, що щорічний дохід від торгівлі людьми складає 150 млрд. доларів.

Зазначимо, глобальна щорічна акція проходить з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова спільнота відзначає 18 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція України за півроку 2018 року виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми. За шість місяців 2018 року правоохоронці, що займаються боротьбою зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили та затримали членів 14 організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників цих груп. 

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