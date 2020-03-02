В мире ежегодно регистрируют 500 тысяч случаев менингококковой инфекции

В мире ежегодно регистрируют 500 тысяч случаев заболевания менингококковой инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

Отмечается, что менингококковая инфекция – это антропонозное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и имеет различные клинические проявления (от бессимптомного носоглоточной носительства до генерализованных форм с высокой летальностью).

"Менингококковые инфекции являются тяжелыми, преимущественно детскими заболеваниями. Ежегодно в мире регистрируют около 300 000-500 000 случаев МИ, в частности 30 000-50 000 летальных. На одного больного генерализованной формой МИ приходится 20 000-50 000 носителей возбудителей. Самый высокий уровень заболеваемости - среди детей до 1 года. В частности, в 2019 году в Украине было зарегистрировано 299 случаев менингококковой инфекции (50 - у детей до 1 года)", - говорится в сообщении.

Заболевания МИ фиксируют во всем мире. Больше всего менингококковой инфекции фиксируют в Африке, к югу от Сахары, на территории от Сенегала до Эфиопии.

Источником инфекции являются люди - носители возбудителя, выделяющие менингококки и не имеющие воспалительных изменений в носоглотке, или же больные на острый назофарингит и генерализованные формы МИ.

Возбудитель передается с каплями слизи во время кашля, чихания, разговора. Близкий длительный контакт с инфицированным человеком-носителем способствует распространению болезни.

Инкубационный период длится 1-10 дней и в среднем составляет 4 дня.

Основными клиническими признаками МИ являются менингит и сепсис. Менее распространенные - артрит и пневмония. Менингит часто сопровождает триада симптомов: лихорадка, головная боль и ригидность затылочных мышц. Достаточно часто - спутанное сознание, тошнота, рвота, светобоязнь.

"Своевременная и адекватная терапия позволяет спасти жизнь пациента и определяет благоприятный прогноз. Главным в лечении менингококковой инфекции является устранение причин развития заболевания. В Украине прививка от менингококковой инфекции относится к рекомендованным. Вакцинацию взрослых и детей с целью профилактики, а также по эпидемическим показаниям осуществляют в соответствии с приказом Минздрава от 11.08.2014 № 551 "Об усовершенствовании проведения профилактических прививок в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове от осложнений гриппа скончался 30-летний мужчина. Всего во Львовской области с начала эпидемического сезона зафиксировано четыре летальных случая от гриппа. А последний муж заболел еще 17 февраля.

До этого в Кировоградской области было зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Кроме того, в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии.