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В Украине зафиксирована еще одна смерть от гриппа

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 13:41
В Украине зафиксирована еще одна смерть от гриппа
Иллюстративное фото (УНИАН)

Во Львове от гриппа умер 30-летний мужчина

Во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут, передают местные СМИ.

По его словам, во Львовской области с начала эпидемического сезона зафиксировано четыре летальных случая от гриппа. А последний мужчина заболел еще 17 февраля.

"За помощью к врачам обратился лишь 21 февраля. 23 февраля был госпитализирован во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи и в тот же день он умер. У него была тяжелая пневмония. Были у мужчины сопутствующие заболевания, пока неизвестно. Лабораторные исследования показали, что у пациента был грипп типа А", - добавил Когут.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области за неделю от гриппа умерли двое людей. Жертвами стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.

До этого в Кировоградской области было зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Кроме того, в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии.

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