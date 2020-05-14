У світі діагностували коронавірус у 4,4 млн людей

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях
Станом на 14 травня коронавірус діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 людини померли. Про це повідомляє Worldometer.
Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях.
Найбільше заражених у таких країнах:
У США також зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197. Ще 310 259 осіб там одужали.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели понад 10 мільйонів тестів на коронавірус COVID-19.
Крім того, уряд Франції допускає ймовірність повернення до режиму жорстких карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19.
Зазначимо, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей, намічених у стратегії на 2020 рік.