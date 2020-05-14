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У світі діагностували коронавірус у 4,4 млн людей

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 08:32
У світі діагностували коронавірус у 4,4 млн людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях

Станом на 14 травня коронавірус діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 людини померли. Про це повідомляє Worldometer.

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях.

Найбільше заражених у таких країнах:

  • США (1 430 348 осіб)
  • Іспанія (271 095)
  • РФ (242 271)
  • Велика Британія (229 705)
  • Італія (222 104)
  • Бразилія (190 137)
  • Франція (178 060)
  • Німеччина (174,098)
  • Туреччина (143 114)
  • Іран (112 725)
  • Китай (82 929).

У США також зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197. Ще 310 259 осіб там одужали.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели понад 10 мільйонів тестів на коронавірус COVID-19.

Крім того, уряд Франції допускає ймовірність повернення до режиму жорстких карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей, намічених у стратегії на 2020 рік.

Теги Новини України Коронавірусмир
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