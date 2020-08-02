В мире более 18 млн человек заразились COVID-19

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. От коронавируса вылечились более 1,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Однако жертвами коронавируса стали 688 тысяч человек.

На первом месте по количеству зараженных и смертей остаются США, где зафиксировано 4,7 млн случаев инфицирования. В то же время от вируса умерли 158 тысяч человек.

На втором месте Бразилия с 2,7 млн заболевших и 93 тысячами смертей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 1100 новых случаев COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго.