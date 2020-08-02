В Украине за сутки более 1100 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

При этом 235 человек выздоровели

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, в Украине уже подтвердили 72 168 случаев коронавирусной болезни. При этом 39 543 человека, из которых 235 - за последние сутки.

За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1725 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и Киеве (110).

Отметим, в Украине пять дней подряд фиксируют более 1000 новых случаев коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго.