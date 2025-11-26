Результати вражаючі. Український пілот оцінив ефективність Mіrage-2000 (відео)

Mirage 2000 в Україні

Франція оголосила про передачу Україні винищувачів Mirage 2000 на тлі триваючих російських атак, під час яких противник активно використовує авіаційні бомби великої дальності. Також протягом кількох місяців, українські пілоти проходили підготовку у Фрації.

Введення цих літаків в експлуатацію дасть змогу ЗСУ розширити спектр бойових завдань - від перехоплення повітряних цілей до точкових ударів по ворожих позиціях. Mirage 2000 у французьких ВПС тривалий час використовувався у бойових операціях і довів свою ефективність у складних умовах.

В матеріалах РБК-Україна вже було показано як працюють Mirage 2000 у бойових умовах.

Раніше ми повідомляли, що Україна має намір закупити французькі бойові літаки Rafale.