Результаты впечатляющие. Украинский пилот оценил эффективность Mirage-2000 (видео)

Украинский летчик рассказал о своем опыте работы с новым типом боевой авиации - французским истребителем Mirage 2000.

По словам пилота, Mirage 2000 демонстрирует 98 % эффективности поражения целей. Так, одним из самолетов удалось успешно обезвредить 12 ракет Х-101.

Истребитель отличается высокой скоростью, маневренностью и способностью действовать на средних и больших дистанциях. Кроме того, платформа оснащена вооружением, что позволяет атаковать цели еще до попадания в зону действия российской ПВО или вражеских истребителей.

Пилот подчеркнул, что для Украины важно иметь не только ударные возможности, но и средства, которые позволят сдерживать российскую авиацию. Mirage 2000, по его словам, может стать весомым вкладом в формирование более устойчивой противовоздушной обороны и повысить шансы украинских самолетов в столкновениях с противником.