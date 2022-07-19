ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мир возможен только на условиях Украины, - Ахметов

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 11:22
Мир возможен только на условиях Украины, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Заключение мира с Россией возможно только на условиях Украины с выводом всех российских войск и возвратом контроля над захваченными территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бизнесмена Ринат Ахметов в интервью Corriere della Sera.

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях - выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", - заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", - добавил он.

В июне Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушенные украинские предприятия.

Напомним, ранее пресс-служба SCM сообщала, что с начала полномасштабной войны, предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову
Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит