Мир возможен только на условиях Украины, - Ахметов

Заключение мира с Россией возможно только на условиях Украины с выводом всех российских войск и возвратом контроля над захваченными территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бизнесмена Ринат Ахметов в интервью Corriere della Sera .

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях - выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", - заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", - добавил он.

В июне Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушенные украинские предприятия.

Напомним, ранее пресс-служба SCM сообщала, что с начала полномасштабной войны, предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.