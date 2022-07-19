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Мир можливий тільки на умовах України, - Ахметов

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Вівторок 19 липня 2022 11:22
Мир можливий тільки на умовах України, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Укладення миру з Росією можливо тільки на умовах України з виведенням всіх російських військ і поверненням контролю над захопленими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бізнесмена Рінат Ахметов в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Війна вбиває людей, калічить їх долі й знищує майбутнє. Я за встановлення миру на українських умовах - виведення всіх російських військ з території України і повернення під контроль України всіх наших територій", - заявив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що Україна зараз бореться не тільки за свою свободу, але і за свободу всієї Європи.

"Важливо усвідомити, що Україна бореться і за свою, і за вашу свободу. Значить, це наша спільна боротьба, яку ми зобов'язані виграти", - додав він.

У червні Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за зруйновані українські підприємства.

Нагадаємо, раніше прес-служба SCM повідомляла, що з початку повномасштабної війни, підприємства Ахметова, його благодійний фонд і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу Україні 2,7 млрд грн.

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