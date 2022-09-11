Мир в восторге, враг в панике. Зеленский отметил успехи контрнаступления ВСУ

Международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий украинских военных на юге, севере и востоке нашего государства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"Сегодня ваши действия (украинских военных - ред.) на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг - в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас", - сказал он.
Зеленский отметил, что путь к победе непростой, но он уверен, что украинским защитникам он по силам. Президент верит, что наши военные выйдут на все участки украинской границы. Он уверен, что защитники увидят, как сияют глаза наших людей и пятки оккупантов. Зеленский отметил, что россияне назовут это "жестами доброй воли", а мы - победой.
"Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, в обычный понедельник или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью, защищает свою страну", - сказал он.
Украинские защитники не обращают внимания на слухи и сплетни, а пишут историю в реальной жизни - историю независимости и победы Украины.
"Наши воины, наши бойцы, наши защитники. Для нас точно - первая армия мира", - добавил президент.
Напомним, украинские защитники вошли в Казачью Лопань, а также село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух км от границы с Россией.
В целом наши военные освободили уже около 40 населенных пунктов Харьковской области.
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