Мир на умовах Росії: WSJ дізналося, що Кремль пропонував Україні для завершення війни

У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів по обидва боки прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках", заборонивши їй відновлювати свої збройні сили за підтримки Заходу і залишивши Крим під фактичним контролем Росії.

Зрештою домовитися не вдалося. Масштаби російських військових злочинів в Україні стали очевидними, військове становище України покращилося, і Захід став постачати зброю для підтримки Києва.

Сьогодні Україна заявляє, що не почне мирних переговорів, поки Росія не виведе війська з країни. Два роки війни озлобили українську громадську думку проти будь-якої мирної угоди, а президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яке припинення бойових дій просто дасть змогу Росії переозброїтися і краще атакувати Україну надалі.

"Мирні" умови РФ

У проєкті угоди йдеться про те, що Україні, незважаючи на можливість вступу до ЄС, не буде дозволено вступати у військові союзи, такі як НАТО. На українську землю не допускатиметься іноземна зброя. Збройні сили України будуть скорочені до певного розміру. Росія прагнула обмежити все - від чисельності військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет.

Кримський півострів, уже окупований Росією, залишиться під впливом Москви і не вважатиметься нейтральним. Москва також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в уряді та судах, що, згідно з проектом документа, не було підтримано Києвом.

Питання про майбутнє сходу України, захопленої й окупованої Росією 2014 року, не було включено до проєкту, залишивши його на розсуд Путіна і Зеленського під час особистих переговорів.

Проєкт договору з Україною передбачав заборону на іноземну зброю, "включно з ракетною зброєю будь-якого типу, збройними силами і формуваннями". Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь. Українські переговорники хотіли мати 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків і 1900 артилерійських знарядь, ідеться в документі. Росія хотіла, щоб дальність дії українських ракет була обмежена 40 кілометрами.