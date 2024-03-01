Мир на условиях России: WSJ узнало, что Кремль предлагал Украине для завершения войны

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", запретив ей восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России.

В конечном итоге договориться не удалось. Масштабы российских военных преступлений в Украине стали очевидны, военное положение Украины улучшилось, и Запад стал поставлять оружие для поддержки Киева.

Сегодня Украина заявляет, что не начнет мирных переговоров, пока Россия не выведет войска из страны. Два года войны ожесточили украинское общественное мнение против любого мирного соглашения, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любое прекращение боевых действий просто позволит России перевооружиться и лучше атаковать Украину в дальнейшем.

"Мирные" условия РФ

В проекте соглашения говорится, что Украине, несмотря на возможность вступления в ЕС, не будет разрешено вступать в военные союзы, такие как НАТО. На украинскую землю не будет допускаться иностранное оружие. Вооруженные силы Украины будут сокращены до определенного размера. Россия стремилась ограничить все - от численности войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

Крымский полуостров, уже оккупированный Россией, останется под влиянием Москвы и не будет считаться нейтральным. Москва также настаивала на том, чтобы русский язык действовал наравне с украинским в правительстве и судах, что, согласно проекту документа, не было поддержано Киевом.

Вопрос о будущем восточной Украины, захваченной и оккупированной Россией в 2014 году, не был включен в проект, оставив его на усмотрение Путина и Зеленского в ходе личных переговоров.

Проект договора с Украиной предусматривал запрет на иностранное оружие, "включая ракетное оружие любого типа, вооруженные силы и формирования". Москва хотела, чтобы численность Вооруженных сил Украины составляла 85 тысяч военнослужащих, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Украинские переговорщики хотели иметь 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий, говорится в документе. Россия хотела, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.