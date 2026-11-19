Мир в Україні неможливий без особистої зустрічі Зеленського та Путіна, - Стубб
Досягнення миру в Україні неможливо без особистих переговорів президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування із медіа за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Берліні.
Під час виступу у четвер, 19 листопада, фінський лідер наголосив, що прямий контакт на найвищому рівні є обов'язковим етапом для врегулювання війни.
Інших шляхів для укладення мирної угоди він не бачить.
"Зрештою, я думаю, що немає жодного способу досягти цього миру, якщо Зеленський і Путін не зустрінуться", - зазначив Александр Стубб.
Нагадаємо, що Росія відкинула всі формати припинення вогню, на яких наполягала міжнародна спільнота.
Як наголосив президент Володимир Зеленський, протягом цього року країна-агресорка не пристала на жодну з пропозицій щодо перемир'я в Україні.
Водночас триває активна дипломатична робота на рівні союзників.
Зокрема, європейські партнери зібралися у Берліні разом зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб узгодити спільну відповідь на заяви після переговорів американського лідера Дональда Трампа в Китаї.
Крім того, за словами Джареда Кушнера, Росія нібито погоджується з концепцією гарантій безпеки для України за аналогією з 5 статтею НАТО.