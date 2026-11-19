Досягнення миру в Україні неможливо без особистих переговорів президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування із медіа за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Берліні.

Під час виступу у четвер, 19 листопада, фінський лідер наголосив, що прямий контакт на найвищому рівні є обов'язковим етапом для врегулювання війни.

Інших шляхів для укладення мирної угоди він не бачить.

"Зрештою, я думаю, що немає жодного способу досягти цього миру, якщо Зеленський і Путін не зустрінуться", - зазначив Александр Стубб.