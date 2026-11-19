Достижение мира в Украине невозможно без личных переговоров президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время общения с медиа по итогам заседания "Коалиции желающих" в Берлине.

"В конце концов, я думаю, что нет никакого способа достичь этого мира, если Зеленский и Путин не встретятся", - отметил Александр Стубб.

Других путей для заключения мирного соглашения он не видит.

Выступая в четверг, 19 ноября, финский лидер подчеркнул, что прямой контакт на самом высоком уровне является обязательным этапом для урегулирования войны.

Напомним, что Россия отвергла все форматы прекращения огня, на которых настаивало международное сообщество.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение этого года страна-агрессорка не приняла ни одно из предложений по перемирию в Украине.

В то же время продолжается активная дипломатическая работа на уровне союзников.

В частности, европейские партнеры собрались в Берлине вместе со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы согласовать общий ответ на заявления после переговоров американского лидера Дональда Трампа в Китае.

Кроме того, по словам Джареда Кушнера, Россия якобы соглашается с концепцией гарантий безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО.