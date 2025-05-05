Мир ще далеко? Що говорять Трамп, Зеленський і Путін про війну в Україні

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Що Трамп насправді думає про можливість миру між Україною та Росією?

Чи справді США можуть вийти з переговорів щодо війни?

Про що говорив Зеленський під час зустрічі з Трампом у Ватикані?

Путін знову погрожує ядерною зброєю?

Трамп: "Можливо, нічого не вийде"

Президент США Дональд Трамп, який раніше неодноразово стверджував, що міг би "зупинити війну за 24 години", дедалі частіше говорить про те, що досягти цього складніше, ніж він очікував. Втім, він поки що вже ж допускає досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Так у своєму інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC він заявив, що США в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни ближчі до однієї зі сторін. Однак називати цю сторону він не став.

У американського президента запитали, чи стало ближчим досягнення мирної угоди між Україною та РФ після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про надра. Трамп відповів, що сподівається на це.

"Я справді вірю, що ми ближчі [в досягненні угоди] з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, з якою стороною ми ближчі", - сказав він.

Водночас глава Білого дому припустив, що може настати момент, коли Штати відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ. Однак відмовився уточнити, що може стати "червоною лінією" для цього.

"Настане момент, коли я скажу: "Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями". Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде. Можливо, це просто неможливо. Ви маєте розуміти: тут величезна ненависть [між Україною та РФ]", - додав Трамп.

Втім, президент США також не виключає, що може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ. За його словами, залежатиме від поведінки Москви.

"Це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп вкотре заявив, що йому треба "два тижні або місяць", щоб визначитися, чи "водить його за ніс" російський диктатор Володимир Путін.

Також американський лідер визнав, що метою Росії є повне захоплення території України, а не лише утримання вже окупованих регіонів. При цьому Трамп вважає, що хоч Москва хоче захопити всю Україну, його, однак втручання буцімто знизило амбіції Путіна.

Трампа запитали, від яких територій Росії доведеться відмовитися в межах можливої мирної угоди з Україною. Він відповів: "Від усієї України". На уточнювальне запитання, чи він має на увазі, що "РФ не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі", Трамп пояснив свою думку:

"Ні, ні. Росії довелося б відмовитися від усієї України. Бо те, чого вона насправді хоче, ‒ це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз уже билися за всю країну. Росія не зацікавлена в тій смузі, яку має. Вона хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували наступ", ‒ заявив Трамп.

Під час повернення до Білого дому після вихідних у Флориді президент США повідомив, що він та його радники в останні дні нібито мали "дуже хороші дискусії" стосовно України та РФ. Проте подробицями він ділитися не став.

Коли Трампа запитали, чи планує він зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії під час своєї поїздки на Близький Схід пізніше у цього місяця, він відповів, що "не думав про це".

Зеленський: "Інструменти закінчення війни в руках США та європейських партнерів"

Спілкуючись у суботу, 3 травня з журналістами президент України Володимир Зеленський висловив думку, що зустріч у Ватикані вплинула на позицію Трампа.

Український лідер назвав розмову "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були" і висловив упевненість, що після цієї зустрічі Трамп почав дивитися на ситуацію по-іншому. Він підкреслив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим, а також поділився, що під час зустрічі підняв тему систем ППО і отримав хороший відгук.

"Я сказав Трампу про ту (необхідну для України) кількість. Він відповів, що вони працюватимуть над цим. Це не безкоштовні речі. І я б хотів, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що Кремль приймає "у штики" будь-яку пропозицію, яка не виходить від них. На думку Зеленського, це не зміниться без сильних санкційних та інших кроків тиску на Путіна. Він наголосив, що Штати не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну.

"Віткофф (спецпредставник президента США Дональда Трампа, - ред.) показав пропозиції, і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті росіянами. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", - сказав Зеленський.

Серед іншого президент України також прокоментував ініціативу російського диктатора про "перемир'я "на три дні до 9 травня. Він назвав це театральною постановкою, наголосивши, що за два-три дні "ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо".

Глава держави вважає, що пропозиції Путіна пов'язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які йому запропонували США через спецпосланця Віткоффа.

Президент продовжує наполягати, що Україна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні". Але Київ наполягає на безумовному перемир'ї на 30 днів, згідно із запропонованою США стратегією.