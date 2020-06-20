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Мир сейчас в новой опасной фазе распространения коронавируса, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 00:23
Мир сейчас в новой опасной фазе распространения коронавируса, - ВОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Показатель заболеваемости растет

Страны постепенно восстанавливают свою экономическую и социальную деятельность, что повлекло новую опасную фазу распространения коронавируса. Количество больных продолжает расти.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, пишет Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что люди продолжают болеть, хоть карантин в большинстве стран мира ослабляют.

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус все еще быстро распространяется. Он как и раньше приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что в четверг зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Около половины больных - в Северной и Южной Америке.

Ранее ВОЗ заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса.

Напомним, в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) констатировали, что почти все страны Европейского Союза прошли первую волну коронавируса.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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