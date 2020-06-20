Світ зараз у новій небезпечній фазі поширення коронавірусу, - ВООЗ

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Показник захворюваності зростає

Країни поступово відновлюють свою економічну і соціальну діяльність, що спричинило нову небезпечну фазу поширення коронавіруса. Кількість хворих продовжує зростати.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Deutsche Welle.

Він наголосив, що люди продовжують хворіти, хоч карантин у більшості країн світу послаблюють.

"Світ зараз у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність. Але вірус все ще швидко поширюється. Він як і раніше призводить до смерті, і більшість людей вразливі", - зазначив глава ВООЗ.

Він додав, що у четвер зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником з початку пандемії. Близько половини хворих - у Північній і Південній Америці.

Раніше ВООЗ заявила про "науковий прорив" у лікуванні коронавіруса.

Нагадаємо, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань (ECDC) констатували, що майже всі країни Європейського Союзу пройшли першу хвилю коронавірусу.

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Автор: Инна Собора