Мир прошел 161 точку невозврата. Зеленский снова призвал признать Россию спонсором терроризма

"Сейчас мир стоит перед выбором, давно назревшим, неудобным для кого-то, неприятным, а для кого-то неизбежным. От него не спрятаться, не пройти между каплями, не спустить на тормоза. За 161 день полномасштабной войны в Европе человечество прошло 161 точку не возврата. Для многих стран пришло время, когда собственные интересы должны уступать интересы планеты. Иначе и те, и другие окажутся под угрозой мирового террориста", - заявил он.

По словам президента, любая торговля, бизнес, другие формы сотрудничества сегодня несут выгоду одним и смерть другим.

"Политическая, экономическая, энергетическая или любая другая целесообразность (сотрудничество с РФ, - ред.) сегодня равна жизни тысяч людей, которых выбивает российское оружие. Мир должен сделать выбор, ООН должен сделать выбор, Совбез ООН должен сделать выбор, МККК должен сделать выбор, ОБСЕ, страны ЕС, страны НАТО, страны G7 и G20, США должны сделать этот выбор и признать Россию спонсором терроризма. Это время настало. Обратный отсчет международных часов запущен, а дальше только два варианта: решительность, а следовательно прекращение зверств России или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", - добавил Зеленский.