Світ пройшов 161 точку неповернення. Зеленський знову закликав визнати Росію спонсором тероризму

"Зараз світ стоїть перед вибором, давно назрілим, незручним для когось, неприємним, а для когось - неминучим. Від нього не сховатися, не пройти поміж крапель, не спустити на гальма. За 161 день повномасштабної війни в Європі людство пройшло 161 точку неповернення. Для багатьох країн настав час, коли власні інтереси мають поступатися інтересам планети. Бо інакше і перші, і другі опиняться під загрозою світового терориста", - заявив він.

За словами президента будь-яка торгівля, бізнес, інші форми співпраці сьогодні несуть вигоду одним та смерть іншим.

"Політична, економічна, енергетична чи будь-яка інша доцільність (співпраці з РФ, - ред.) сьогодні дорівнює життю тисяч людей, яких вибиває російська зброя. Світ має зробити вибір, ООН має зробити вибір, Радбез ООН має зробити вибір, МКЧХ має зробити вибір, ОБСЄ, країни ЄС, країни НАТО, країни G7 та G20, США мають зробити цей вибір та визнати Росію спонсором тероризму. Цей час настав. Зворотний відлік міжнародного годинника запущено, а далі тільки два варіанти: рішучість, а отже припинення звірств Росії, або чергові вибухи чергових бомб від цих терористів", - додав Зеленський.