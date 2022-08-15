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Мир проиграет, если не защитит Запорожскую АЭС, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 15 августа 2022 23:00
Мир проиграет, если не защитит Запорожскую АЭС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. Если сейчас не защитить Запорожскую АЭС от российских оккупантов, мир проиграет в своей борьбе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - сказал Зеленский.

Он отметил, что любой радиационный инцидент на ЗАЭС может стать ударом по многим странам. Ведь потенциально опасные зоны зависят только от направления и силы ветра.

Президент заявил, что пора переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против РФ, государственной корпорации "Росатом" и всей атомной отрасли страны-террориста. Он подчеркнул, что все российские войска должны немедленно покинуть территорию станции и соседних районов - без всяких условий.

Напомним, Рада официально призвала осудить ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС.

"Энергоатом" заявлял, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС
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