Світ програє, якщо не захистить Запорізьку АЕС, - Зеленський

Країни довгий час працювали над досягненням радіаційної безпеки у світі. Якщо зараз не захистити Запорізьку АЕС від російських окупантів, світ програє у своїй боротьбі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що будь-який радіаційний інцидент на ЗАЕС може стати ударом по багатьох країнах. Адже потенційно небезпечні зони залежать лише від напрямку й сили вітру.

Президент заявив, що час переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти РФ, державної корпорації "Росатом" та всієї атомної галузі країни-терориста. Він підкреслив, що усі російські війська повинні негайно залишити територію станції та сусідніх районів - без жодних умов.