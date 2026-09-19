"Мир настає завдяки силі". Зеленський подякував Трампу за підписання санкцій Грема проти РФ

Зеленський також згадав покійного американського сенатора Ліндсі Грема, який був одним із авторів санкційного законопроєкту. За словами президента, під час візитів до України Грем завжди наголошував на важливості не послаблювати тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру.

"Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру", – написав глава держави.

Український лідер також зазначив, що Грем наголошував на необхідності тиску на країни, які купують російську нафту, надають РФ фінансові послуги або залучають пов'язані з російським диктатором Володимиром Путіним і війною компанії до звичайних бізнесових відносин.

Зеленський визнав вплив США

За словами Зеленського, сенатор "ні на мить не сумнівався", що США мають достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятимуть правильно.

"Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали", – заявив президент.

Він також зазначив, що найкращим вшануванням пам'яті Грема стане повна та якнайшвидша реалізація положень закону.

"А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна", – наголосив Зеленський.

Президент завершив допис словами: "Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість".

Він також подякував усім, хто захищає життя та підтримує Україну, окремо звернувшись до США: "Америко, дякую!"