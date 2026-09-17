Стефанчук відреагував на ухвалення в США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Стефанчука у Facebook .

Крім того, документ передбачає санкції проти російського “тіньового флоту”, фінансових установ, зокрема Центрального банку РФ, а також великих державних енергетичних проєктів.

Законопроєкт має надати президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати 100-відсоткові мита проти п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти п’яти країн, які допомагають РФ обходити енергетичні санкції.

Документ передбачає санкції та можливі мита проти Росії у зв’язку з війною проти України.

Окремо Стефанчук відзначив сенатора Річарда Блюменталя, який разом із Ліндсі Гремом започаткував санкційну ініціативу та тривалий час працював над її просуванням.

“Для України принципово, що тиск на здатність Росії фінансувати війну переходить до конкретних рішень”, – написав голова Верховної Ради у Facebook.

Стефанчук зазначив, що після попереднього схвалення документа Сенатом це завершує парламентський етап його розгляду в Конгресі США.

Контекст заяви

Як ми повідомляли, що Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. Документ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, тепер прямує на підпис президенту.

Детальніше про те, кого саме можуть зачепити нові обмеження та які наслідки вони матимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".