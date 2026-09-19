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"Мир наступает благодаря силе". Зеленский поблагодарил Трампа за подписание санкций Грэма против РФ

01:30 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за подписание закона о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Зеленский также упомянул покойного американского сенатора Линдси Грэма, который был одним из авторов санкционного законопроекта. По словам президента, во время визитов в Украину Грэм всегда отмечал важность не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру.

"Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил, как важно не избавлять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру", - написал глава государства.

Украинский лидер также отметил, что Грэм отмечал необходимость давления на страны, которые покупают российскую нефть, оказывают РФ финансовые услуги или привлекают связанные с российским диктатором Владимиром Путиным и войной компании к обычным бизнес-отношениям.

Зеленский признал влияние США

По словам Зеленского, сенатор "ни на миг не сомневался", что у США достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если будут действовать правильно.

"Благодарю Президента Трампа за подписание этого сверхважного закона. Спасибо всем сенаторам и членам Палаты представителей, которые его поддержали", – заявил президент.

Он также отметил, что лучшим чествованием памяти Грэма станет полная и скорейшая реализация положений закона.

"А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на Россию ради окончания войны, станет мир. Мир и все проблемы и вызовы, которые принесла эта война", - подчеркнул Зеленский.

Президент завершил сообщение словами: "Мир наступает благодаря силе. Покой приходит благодаря безопасности. А наилучшей гарантией безопасности является решимость".

Он также поблагодарил всех, кто защищает жизнь и поддерживает Украину, отдельно обратившись в США: "Америка, спасибо!"

Санкции против РФ

Напомним, Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, подписал Дональд Трамп.

Кроме Зеленского, в Украине на санкции отреагировали в Верховной Раде и объяснили, почему эти ограничения так важны.

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