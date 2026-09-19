"Мир наступает благодаря силе". Зеленский поблагодарил Трампа за подписание санкций Грэма против РФ

Зеленский также упомянул покойного американского сенатора Линдси Грэма, который был одним из авторов санкционного законопроекта. По словам президента, во время визитов в Украину Грэм всегда отмечал важность не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру.

"Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил, как важно не избавлять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру", - написал глава государства.

Украинский лидер также отметил, что Грэм отмечал необходимость давления на страны, которые покупают российскую нефть, оказывают РФ финансовые услуги или привлекают связанные с российским диктатором Владимиром Путиным и войной компании к обычным бизнес-отношениям.

Зеленский признал влияние США

По словам Зеленского, сенатор "ни на миг не сомневался", что у США достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если будут действовать правильно.

"Благодарю Президента Трампа за подписание этого сверхважного закона. Спасибо всем сенаторам и членам Палаты представителей, которые его поддержали", – заявил президент.

Он также отметил, что лучшим чествованием памяти Грэма станет полная и скорейшая реализация положений закона.

"А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на Россию ради окончания войны, станет мир. Мир и все проблемы и вызовы, которые принесла эта война", - подчеркнул Зеленский.

Президент завершил сообщение словами: "Мир наступает благодаря силе. Покой приходит благодаря безопасности. А наилучшей гарантией безопасности является решимость".

Он также поблагодарил всех, кто защищает жизнь и поддерживает Украину, отдельно обратившись в США: "Америка, спасибо!"