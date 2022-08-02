Мир находится в шаге от ядерного уничтожения, - генсек ООН

Человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения. Такой опасности не было со времен Холодной войны.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны.
"Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения", - сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.
Гуттериш отметил, что
"Мы нуждаемся в Договоре о нераспространении ядерного оружия как никогда. Вот почему эта обзорная конференция так важна. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать неминуемой катастрофы", - подчекрнул он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.
В то же время северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к применению своего ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.