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Мир находится в шаге от ядерного уничтожения, - генсек ООН

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения. Такой опасности не было со времен Холодной войны.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны.

"Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения", - сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.

Гуттериш отметил, что

"Мы нуждаемся в Договоре о нераспространении ядерного оружия как никогда. Вот почему эта обзорная конференция так важна. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать неминуемой катастрофы", - подчекрнул он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

В то же время северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к применению своего ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

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