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Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення. Такої небезпеки не було з часів Холодної війни.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.

"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору.

Гуттереш зазначив, що

"Ми потребуємо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як ніколи. Ось чому ця оглядова конференція настільки важлива. Це можливість виробити заходи, які допоможуть уникнути неминучої катастрофи", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.

У той же час північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до застосування своєї ядерної зброї у потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

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