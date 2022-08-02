Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН

За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.

"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору.

Гуттереш зазначив, що

"Ми потребуємо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як ніколи. Ось чому ця оглядова конференція настільки важлива. Це можливість виробити заходи, які допоможуть уникнути неминучої катастрофи", - підкреслив він.