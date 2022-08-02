Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН

Людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення. Такої небезпеки не було з часів Холодної війни.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.
"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору.
Гуттереш зазначив, що
"Ми потребуємо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як ніколи. Ось чому ця оглядова конференція настільки важлива. Це можливість виробити заходи, які допоможуть уникнути неминучої катастрофи", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.
У той же час північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до застосування своєї ядерної зброї у потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.