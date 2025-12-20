Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною: Зеленський про слова Арахамії щодо угоди

Зокрема, журналіст з Португалії нагадав нещодавні слова Арахамії, який заявив, що хорошої угоди про закінчення війни з Росією не існує, в є лише або погана угода, або ніякої. Зеленський відповідаючи на питання щодо цієї теми сказав наступне:

"Я не дуже в курсі про те, що ви кажете, про цитати відомих дипломатів, про яких ви сказали. Що угода може бути погана, або дуже погана, або її може не бути.

Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну", - наголосив президент.

Він зазначив, що для України важливий справедливий і міцний мир, щоб його не можна було порушити ще одним бажанням глави Кремля Володимира Путіна, або "ще одного Путіна".

Зеленський підкреслив, що дуже важливо, щоб Україна мала для цього сильні гарантії безпеки, щоб унеможливити "навіть думку і фізичну можливість" знову прийти до нашої країни з агресією.

"Тому не просто угода, вона хороша, погана, питання для кого, що він мав на увазі, для кого хороша, для кого добра, для кого погана. Я не хочу це, чесно, характеризувати", - додав президент, коментуючи слова Арахамії.

Водночас він додав, що мирної угоди може і не бути, і станом на сьогодні її немає. Глава держави пояснив, що угода є, коли вона не тільки на папері і підписана лідерами, але й коли зупинена війна.

Окремо Зеленський навів приклад Будапештського меморандуму, додавши, що на його думку "це був папірець". Тому на цей раз, щоб це була справжня угода, потрібні й інші кроки.

"Чому ж? Тому що агресія, тому що в нас окупували наші території і загинуло дуже багато людей. І нас не захистила ця угода. І навіть я не вважаю, що вона сильна або дієва. Тому для мене угоди це не просто підписати. Багато речей. Там кілька домовленостей, кілька документів, гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і європейців, проголосований, підтриманий в Конгресі", - сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що треба знати деталі щодо того, що буде, якщо росіяни знову прийдуть з агресією. Зокрема, як на це будуть реагувати США та Європа.

"Як будуть реагувати українці, вже зрозуміло.Як будуть реагувати партнери. Який deterrence package буде України. Що буде знаходитись на території України", - резюмував президент.