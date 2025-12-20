Мир лучше, чем война, но не любой ценой: Зеленский о словах Арахамии по соглашению

В частности, журналист из Португалии напомнил недавние слова Арахамии, который заявил, что хорошего соглашения об окончании войны с Россией не существует, в есть только или плохая сделка, или никакой. Зеленский отвечая на вопрос по этой теме сказал следующее:

"Я не очень в курсе о том, что вы говорите, о цитатах известных дипломатов, о которых вы сказали. Что соглашение может быть плохое, или очень плохое, или его может не быть.

Мир лучше, чем война, но не любой ценой, потому что мы уже заплатили высокую цену", - подчеркнул президент.

Он отметил, что для Украины важен справедливый и прочный мир, чтобы его нельзя было нарушить еще одним желанием главы Кремля Владимира Путина, или "еще одного Путина".

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы Украина имела для этого сильные гарантии безопасности, чтобы исключить "даже мысль и физическую возможность" снова прийти в нашу страну с агрессией.

"Поэтому не просто соглашение, оно хорошее, плохое, вопрос для кого, что он имел в виду, для кого хорошее, для кого хорошее, для кого хорошее, для кого плохое. Я не хочу это, честно, характеризовать", - добавил президент, комментируя слова Арахамии.

В то же время он добавил, что мирного соглашения может и не быть, и по состоянию на сегодня его нет. Глава государства пояснил, что соглашение есть, когда оно не только на бумаге и подписано лидерами, но и когда остановлена война.

Отдельно Зеленский привел пример Будапештского меморандума, добавив, что по его мнению "это была бумажка". Поэтому на этот раз, чтобы это было настоящее соглашение, нужны и другие шаги.

"Почему же? Потому что агрессия, потому что у нас оккупировали наши территории и погибло очень много людей. И нас не защитило это соглашение. И даже я не считаю, что оно сильное или действенное. Поэтому для меня соглашения это не просто подписать. Много вещей. Там несколько договоренностей, несколько документов, гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки и европейцев, проголосованный, поддержанный в Конгрессе", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что надо знать детали относительно того, что будет, если россияне снова придут с агрессией. В частности, как на это будут реагировать США и Европа.

"Как будут реагировать украинцы, уже понятно, как будут реагировать партнеры. Какой deterrence package будет Украины. Что будет находиться на территории Украины", - резюмировал президент.