Красный Крест потребовал у России предоставить доступ к украинским морякам

Фото: Павел Климкин (УНИАН)

Климкин подтвердил, что моряков перевозят в Москву

Международный комитет Красного Креста потребовал у России предоставить доступ к украинским морякам, захваченных в результате атаки на корабли в Керченском проливе. Об этом на совещании у президента заявил глава МИД Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, гуманитарная организация уже направила Москве требование о доступе к украинским морякам.

"Причем потребовали как физического допуска, так и медицинского допуска. Поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается. Мы должны получить независимую информацию. Мы знаем, что Россия сейчас осуществляет попытки по переводу некоторых из них в Лефортово. Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас там есть доступ", - добавил Климкин.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы по захвату кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман предлагает в качестве зеркальных мер задерживать российские корабли.