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Світ має справу з відновленням російської імперії, - міністр оборони Польщі

Новини » Політика    30.11.2018 - 11:27
Світ має справу з відновленням російської імперії, - міністр оборони Польщі
Фото: Маріуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Блащак заявив, що російські війська вже офіційно атакують Україну

Введення воєнного стану в Україні у зв’язку з обстрілом РФ українських кораблів у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією". Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

За словами очільника оборонного відомства, у Росії нічого не змінилося. Міністр також підкреслив, що нині "ми маємо справу із поступовим відновленням російської імперії, з атакою та агресивною політикою".

"А нині російські війська вже офіційно атакують Україну", - зазначив він.

На погляд міністр, обороноздатність Польщі "протягом останніх трьох років значно збільшилася".

"Таким зламним моментом був саміт НАТО у Варшаві в 2016 році, завдяки постановам якого у Польщі розгорнуті війська Північноатлантичного альянсу, американські, британські, румунські та хорватські війська. Наші війська є в Румунії та Латвії, а отже відносини - дуже тісні", - сказав Маріуш Блащак.

Відзначимо, Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає від Росії надати доступ до українських моряків, захоплених в результаті атаки на кораблі в Керченській протоці.

Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

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