Мир на Донбассе зависит от РФ и боевиков, которых она поддерживает, - посольство Канады

Канада поддерживает и приветствует Украину в связи с усилиями по урегулированию ситуации на Донбассе. Прекращение огня может быть отправной точкой для установления в регионе прочного мира.

Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Украине.

Канадские дипломаты надеются, что текущая неделя будет определяющей для дальнейшего урегулирования конфликта.

"Мы надеемся, что в этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь длительного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, выполнять свои обещания и выполнить международные обязательства России", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины".

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина будет защищаться, если обстрелы боевиков продолжатся после 27 июля.

Также сообщалось, что США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений до реальных действий.