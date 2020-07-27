Мир на Донбасі залежить від РФ і бойовиків, яких вона підтримує, - посольство Канади

У Канаді сподіваються, що припинення вогню на Донбасі буде буде повним і тривалим
Канада підтримує і вітає Україну у зв’язку з зусиллями щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Припинення вогню може бути відправною точкою для встановлення у регіоні тривалого миру.
Про це йдеться у заяві посольства Канади в Україні.
Канадські дипломати сподіваються, що поточний тиждень буде визначальним для подальшого врегулювання конфлікту.
"Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії і бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок і виконати міжнародні зобов‘язання Росії", - йдеться у повідомленні.
Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна буде захищатися, якщо обстріли бойовиків продовжаться після 27 липня.
Також повідомлялося, що США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі і перейти від озвучених намірів до реальних дій.