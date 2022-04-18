Весь мир должен быть обеспокоен ядерной угрозой Кремля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен быть обеспокоен из-за вероятности применения РФ ядерного оружия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью CNN.
"И не только я (обеспокоен угрозами Кремля применить ядерное оружие, - ред.). Считаю, что весь мир, все страны должны быть обеспокоены. Потому что, знаете, это может быть... и правдой. Они могут это сделать. Потому что для них человеческая жизнь - ничто. Я считаю, не надо бояться. Надо быть готовыми. Но это вопрос не для Украины, не только для Украины, но и для всего мира", - заявил глава государства.
Он также добавил, что никто не ожидал, что в 2014 году начнется война, но это произошло. Кроме того, никто не верил, что начнется полномасштабное вторжение в Украину, и разрушения городов и населенных пунктов, где нет военных объектов. Также никто не ожидал массовых убийств гражданского населения.
"Но это произошло. Они могут использовать и химическое оружие, и свой ядерный потенциал. Потому эти призывы опасны. И считаю, что это призывы людей уже неадекватных", - отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что в ближайшее время российские оккупанты хотят добить и уничтожить Донбасс.
Зеленский также заявил, что затягивание поставок оружия в Украину разрешает России забирать жизни украинцев.
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