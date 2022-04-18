UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Весь мир должен быть обеспокоен ядерной угрозой Кремля, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен быть обеспокоен из-за вероятности применения РФ ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью CNN.

"И не только я (обеспокоен угрозами Кремля применить ядерное оружие, - ред.). Считаю, что весь мир, все страны должны быть обеспокоены. Потому что, знаете, это может быть... и правдой. Они могут это сделать. Потому что для них человеческая жизнь - ничто. Я считаю, не надо бояться. Надо быть готовыми. Но это вопрос не для Украины, не только для Украины, но и для всего мира", - заявил глава государства.

Он также добавил, что никто не ожидал, что в 2014 году начнется война, но это произошло. Кроме того, никто не верил, что начнется полномасштабное вторжение в Украину, и разрушения городов и населенных пунктов, где нет военных объектов. Также никто не ожидал массовых убийств гражданского населения.

"Но это произошло. Они могут использовать и химическое оружие, и свой ядерный потенциал. Потому эти призывы опасны. И считаю, что это призывы людей уже неадекватных", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что в ближайшее время российские оккупанты хотят добить и уничтожить Донбасс.

Зеленский также заявил, что затягивание поставок оружия в Украину разрешает России забирать жизни украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины