Весь мир должен быть обеспокоен ядерной угрозой Кремля, - Зеленский

"И не только я (обеспокоен угрозами Кремля применить ядерное оружие, - ред.). Считаю, что весь мир, все страны должны быть обеспокоены. Потому что, знаете, это может быть... и правдой. Они могут это сделать. Потому что для них человеческая жизнь - ничто. Я считаю, не надо бояться. Надо быть готовыми. Но это вопрос не для Украины, не только для Украины, но и для всего мира", - заявил глава государства.

Он также добавил, что никто не ожидал, что в 2014 году начнется война, но это произошло. Кроме того, никто не верил, что начнется полномасштабное вторжение в Украину, и разрушения городов и населенных пунктов, где нет военных объектов. Также никто не ожидал массовых убийств гражданского населения.

"Но это произошло. Они могут использовать и химическое оружие, и свой ядерный потенциал. Потому эти призывы опасны. И считаю, что это призывы людей уже неадекватных", - отметил Зеленский.