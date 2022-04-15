Мир должен быть готов к тому, что Путин применит ядерное оружие против Украины, - Зеленский

Страны мира должны быть готовы к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины. Страна оккупант не ценит жизни других людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского для издания CNN.
По мнению Зеленского, президент Российской Федерации Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного или же химического оружия, поскольку он не ценит жизни людей в нашей стране.
"Не только я - весь мир, все страны должны быть обеспокоены, потому что это может быть не реальная информация, но это может быть правда", - заявил Зеленский.
Как отметил президент, страна оккупант была готова к применению химического оружия. В то же время сегодня важно не бояться, однако быть готовым к такому сценарию.
"Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, а ко всему миру, я думаю”, - добавил президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Минобороны, сейчас нет признаков того, что Россия может применить ядерное оружие.
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