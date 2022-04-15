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Світ повинен бути готовим до того, що Путін застосує ядерну зброю проти України, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Країни світу повинні бути готові до того, що Російська Федерація може вдатися до застосування ядерної зброї проти України. Країна окупант не цінить життя інших людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського для видання CNN.

На думку Зеленського, президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, оскільки він не цінує життя людей в нашій країні.

"Не тільки я – весь світ, всі країни мають бути стурбовані, тому що це може бути не реальна інформація, але це може бути правда", - заявив Зеленський.

Як зауважив президент, країна окупант була готова до застосування хімічної зброї. Водночас сьогодні важливо не боятися, однак бути готовим до такого сценарію.

"Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а до всього світу, я думаю”, - додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Міноборони, наразі немає ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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