Пока нет признаков, что Россия может применить ядерное оружие, - Минобороны

Министерство обороны Украины пока не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Поскольку это последний козырь Кремля.

Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Ядерное оружие - это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет в нашей разведке", - заявил он.

Мотузяник также заявил, что иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает и обменивается информацией, пока не подтверждают намерений РФ по ядерному оружию.