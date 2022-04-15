Пока нет признаков, что Россия может применить ядерное оружие, - Минобороны
Министерство обороны Украины пока не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Поскольку это последний козырь Кремля.
Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Ядерное оружие - это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет в нашей разведке", - заявил он.
Мотузяник также заявил, что иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает и обменивается информацией, пока не подтверждают намерений РФ по ядерному оружию.
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