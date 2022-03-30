Мир будет тогда, когда будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом. В частности, он рассказал, когда в Украине наступит мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Зеленский рассказал Байдену о преступлениях оккупантов против мирного населения и героических усилиях украинцев по защите независимости и территориальной целостности своей страны.
Также президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.
"Нам нужен мир, а он наступит только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепкий, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", - сказал Зеленский.
Кроме того, лидеры обсудили подготовку следующего пакета санкций против России.
Ранее мы сообщали, что Зеленский призывает к солидарной политике ЕС в давлении на Россию.
Также мы писали, что Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!