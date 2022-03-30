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Мир будет тогда, когда будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом. В частности, он рассказал, когда в Украине наступит мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Зеленский рассказал Байдену о преступлениях оккупантов против мирного населения и героических усилиях украинцев по защите независимости и территориальной целостности своей страны.

Также президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

"Нам нужен мир, а он наступит только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепкий, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", - сказал Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку следующего пакета санкций против России.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призывает к солидарной политике ЕС в давлении на Россию.

Также мы писали, что Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден