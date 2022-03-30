Мир будет тогда, когда будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский

Зеленский рассказал Байдену о преступлениях оккупантов против мирного населения и героических усилиях украинцев по защите независимости и территориальной целостности своей страны.

Также президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

"Нам нужен мир, а он наступит только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепкий, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", - сказал Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку следующего пакета санкций против России.