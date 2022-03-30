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Мир буде тоді, коли буде сильна позиція на полі бою, - Зеленський

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом. Зокрема, він розповів, коли в Україні настане мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зеленський розповів Байдену про злочини окупантів проти мирного населення та героїчні зусилля українців із захисту незалежності й територіальної цілісності своєї країни.

Також президенти обговорили конкретну підтримку, яка ще більше посилить оборонні спроможності України на воді, на суходолі та в повітрі.

"Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", - сказав Зеленський.

Окрім того, лідери обговорили підготовку наступного пакета санкцій проти Росії.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський закликає до солідарної політики ЄС у тиску на Росію.

Також ми писали, що Зеленський підписав указ про нагородження 126 військовослужбовців української армії.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден