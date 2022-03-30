Мир буде тоді, коли буде сильна позиція на полі бою, - Зеленський

Зеленський розповів Байдену про злочини окупантів проти мирного населення та героїчні зусилля українців із захисту незалежності й територіальної цілісності своєї країни.

Також президенти обговорили конкретну підтримку, яка ще більше посилить оборонні спроможності України на воді, на суходолі та в повітрі.

"Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", - сказав Зеленський.

Окрім того, лідери обговорили підготовку наступного пакета санкцій проти Росії.