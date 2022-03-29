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Зеленский призывает к солидарной политике ЕС в давлении на Россию

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 14:28
Зеленский призывает к солидарной политике ЕС в давлении на Россию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский призывает к солидарной политике Европейского союза в давлении на Россию. В частности, из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"То, что русские войска совершают с Мариуполем - это преступление против человечества... Почему это стало возможным? Почему мир не может остановить этот поток военных преступлений России, который не иссякнет с 24 февраля этого года? Ответ очень прост и циничен - люди, принимающие решение в РФ, надеются, что им и это сойдет с рук", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Кремль полагает, что ему удастся обойти санкции, в частности, эмбарго на российскую нефть.

"Они видят, что это дальше не идет – пока ничего, просто разговоры на эту важную тему. И беспокойство, постоянные беспокойства. Международный трибунал - они знают, что нужные годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности", - заявил президент.

Зеленский призвал постоянно усиливать санкции против РФ.

"Поэтому мы обращаемся и к вам, и ко всему демократическому сообществу мира - санкции против РФ надо усиливать постоянно, нужно отказываться от российской нефти, нужно блокировать торговлю с РФ, нужно закрывать порты для российских судов и это должна быть солидарная политика ЕС, всех государств-членов", - заявил он.

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