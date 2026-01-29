Три сценария войны: что прогнозируют аналитики по Украине в 2026-м

Несмотря на "оптимизм" переговоров в Абу-Даби, эксперты прогнозируют или изнурительную борьбу, или принуждение Украины к тяжелым территориальным уступкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Издание WSJ смоделировало три варианта развития событий в Украине в 2026 году. Аналитики предполагают, что война будет продолжаться, пока одна из сторон не исчерпает ресурсы или волю.

Переговоры в Абу-Даби

По данным американских чиновников, недавние встречи украинской и российской делегаций в Абу-Даби прошли в неожиданно конструктивной атмосфере.

Как пишет издание, "две делегации продемонстрировали столько взаимного уважения, почтительности и доброй химии, что в какой-то момент они почти показались друзьями".

Однако реальность на фронте остается мрачной. РФ продолжает массированные обстрелы украинской инфраструктуры, пытаясь сломить сопротивление городов. Российский диктатор Владимир Путин не отказался от планов покорения Украины, несмотря на дипломатические контакты.

Сценарий 1: Война на истощение продолжается

Наиболее вероятным вариантом является пятый год боев, пока переговоры будут идти по кругу. Кремль уверен, что украинская армия сломается раньше российской экономики.

Украина, со своей стороны, имеет ресурсы для борьбы и опасается, что сдача Донбасса станет лишь плацдармом для нового вторжения.

Но обе стороны также боятся, что США могут нанести им вред, если Трамп разозлится из-за этого тупика. Украине все еще нужна разведывательная и другая поддержка США, а Россия уязвима к более жестким санкциям. Поэтому каждая сторона стремится показать Трампу, что она действует конструктивно, и что "враг виноват в продолжении войны".

Сценарий 2: Украина прогибается под давлением

По мнению издания, для Украины наибольшим риском является то, что армия в конце концов истощится.

Если у Украины иссякнут силы, ей, возможно, придется согласиться на сделку, которую трудно пережить.

Это может включать удовлетворение требований Москвы по территории, ограничение украинских военных сил и восстановление российского влияния на жизнь в стране, только со слабыми гарантиями безопасности со стороны США.

Сценарий 3: Россия устает от милитаризации

Российская экономика стагнирует, многие невоенные отрасли промышленности сокращаются, а высокие процентные ставки наносят ущерб.

Низкие цены на нефть, украинские дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам и действия США и Европы против теневого флота российских танкеров давят на энергетический сектор, от которого зависят доходы Кремля.

Российская бизнес-элита давно недовольна тем, как война искажает экономику, делая ее чрезмерно зависимой от военного производства, а также от Китая в поставках комплектующих и покупке нефти.

Но пока нет никаких признаков того, что Путин волнуется из-за негативной реакции со стороны элит или российского общества.