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В Минздраве не знают точное число выздоровевших от коронавируса в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов не получает всех цифр, относительно количества человек, которые выздоровели от коронавируса. Выздоровление определяется по клиническим симптомам, а не с помощью отрицательного ПЦР-теста.

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Об этом Степанов заявил на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление пациента определяется по клиническим симптомам.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и кто выздоровел. Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции", - сообщили в ОП.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5426 человек. Всего с начала пандемии в Украине выявили уже 348 924 заболеваний, активными больными при этом остаются 199 923 пациента.

Также сообщалось, что в Украине на 63,4% заполнены больничные койки для пациентов с коронавирусом. Всего таких кроватей в стране сейчас более 38 тысяч.

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