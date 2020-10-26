ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ не знають точну кількість тих, хто одужав від коронавірусу в Україні

Автор: Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не отримує всіх цифр, щодо кількості осіб, які одужали від коронавірусу. Одужання визначається за клінічними симптомами, а не за допомогою негативного ПЛР-тесту.

Про це Степанов заявив на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

МОЗ ще навесні вніс зміни, згідно з якими одужання пацієнта визначається за клінічними симптомами.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав. Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції", - повідомили в ОП.

Популярні новини

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5426 осіб. Всього з початку пандемії в Україні виявили вже 348 924 захворювань, активними хворими при цьому залишаються 199 923 пацієнти.

Також повідомлялося, що в Україні на 63,4% заповнені лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Всього таких ліжок в країні зараз понад 38 тисяч.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановКоронавірус