У МОЗ не знають точну кількість тих, хто одужав від коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не отримує всіх цифр, щодо кількості осіб, які одужали від коронавірусу. Одужання визначається за клінічними симптомами, а не за допомогою негативного ПЛР-тесту.

Про це Степанов заявив на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

МОЗ ще навесні вніс зміни, згідно з якими одужання пацієнта визначається за клінічними симптомами.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав. Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5426 осіб. Всього з початку пандемії в Україні виявили вже 348 924 захворювань, активними хворими при цьому залишаються 199 923 пацієнти.

Також повідомлялося, що в Україні на 63,4% заповнені лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Всього таких ліжок в країні зараз понад 38 тисяч.