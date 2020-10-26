В Киеве и пяти областях больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

Фото: медик (РБК-Украина)

В Киеве и еще пяти областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. В целом в Украине больничные кровати заполнены на 63,4%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Киеве кровати в больницах заполнены на 72,4%. Также большая заполняемость коек наблюдается в Донецкой (74,2%), Кировоградской (73,5%), Луганской (76,9%), Одесской (75,9%) и Полтавской (76,3%) областях. Менее 50% кроватей заполнены лишь в больницах Херсонской области.

Всего в Украине введено уже 38 214 коек для лечения коронавируса. Максимально могут ввести в стране 52 тысячи таких кроватей.

Кроме этого во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 219,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 360,1. В Киеве показатель заболеваемости составляет 224,9.

Исходя из данных, ни один регион не может ослабить карантин.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5426 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний подтвердили в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают рост заболеваемости коронавирусом. Однако он не связан с местными выборами.