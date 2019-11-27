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В Минздраве заявили о достаточном количество вакцин от дифтерии

Новости » Общество     27.11.2019 - 22:15
В Минздраве заявили о достаточном количество вакцин от дифтерии
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Для взрослых есть 5 млн доз

Министерство здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине есть достаточно доз сывороток и вакцин от дифтерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Скалецкая отметила, что в Украине 5 млн доз вакцин для взрослого населения.

"По сыворотках поступило и от индийского посольства более 60 доз нам передали. Кроме того, поступило еще 150 доз, как мы и говорили, от ПРООН. Поэтому на самом деле на сегодня мы имеем достаточное количество", - сообщила министр.

Весной 2020 года в Минздраве ожидают еще 1 тысячу противодифтерийных сывороток, которые должны поступить в Украину.

Кроме того, по ее данным, по состоянию на конец ноября в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.

Напомним, ранее Скалецкая заявляла, что Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией в Украине. Министр отмечала, что в Украине хватит доз противодифтерийной сыворотки. Она отмечала, что в этом году Украина рассчитывает на 450 флаконов сыворотки.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 4 ноября в Украине был подтвержден 21 случай заболевания дифтерией.

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