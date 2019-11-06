В Минздраве назвали число подтвержденных случаев дифтерии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 4 ноября дифтерия подтверждена у 21 больного

По состоянию на 4 ноября в Украине подтвержден 21 случай заболевания на дифтерию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, на данный момент диагноз "дифтерия" был подтвержден у 21 больного. Другие случаи дифтерии пока не были подтверждены лабораторно.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в Украине имеются почти 7 млн доз вакцины от дифтерии, которые были распределены на все области.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией в Украине. Скалецкая подчеркнула, что в Украине хватит доз сыворотки против дифтерии. По словам министра, в этом году Украина рассчитывает на 450 флаконов сыворотки.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области 4 ноября зарегистрировали уже второй случай дифтерии. Однако в Харьковской ОГА отметили, что второй случай пока не был подтвержден лабораторно.

Как отмечал генеральный директор центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Владимира Курпита, основна причина увеличения количества случаев заболевания дифтерией связана с недостаточным охватом вакцинации.